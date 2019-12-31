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Путин и Лукашенко снова не смогли договориться по поставкам нефти в Беларусь

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  • 31.12.2019, 14:23
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Путин и Лукашенко снова не смогли договориться по поставкам нефти в Беларусь

Диктаторы созвонились сегодня.

Правители России и Беларуси вновь пообщались по телефону, продолжив обсуждение вопросов, касающихся поставок российской нефти в Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Путина.

Правители также обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года и Рождества и обсудили предстоящие контакты, лаконично сообщает пресс-служба главы России.

О том, что удалось договориться по вопросам поставок нефти в Беларусь, пресс-служба Путина не сообщает.

Последний раз Путин и Лукашенко общались по этому вопросу вчера — они проговорили более часа, но о поставках нефти и ее цене договориться не смогли.


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