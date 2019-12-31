Как оливье может стать оберегом для талии 1 31.12.2019, 15:04

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Новогодние хитрости от диетолога.

Новый год бывает раз в году, поэтому предлагаю вам праздничный компромисс.

Полакомиться любимыми традиционными оливье, салатом из крабовых палочек или шубой разрешается, но, чтобы провести праздники без вреда для фигуры, придется придерживаться некоторых правил, сообщает tsn.ua.

Правило 1: Умеренность и еще раз умеренность. Как бы издевательски это не звучало, но не переедайте в ночь на 1 января. Не нужно целый день морить себя голодом, чтобы за ночь съесть все, что есть на новогоднем столе.

31 декабря у вас должно быть, как обычно, три полноценных приема пищи. Так вам будет легче контролировать свой аппетит ночью.

Правило 2: Половина вашей новогодней тарелки должна состоять из свежих овощей, а вторая половина — любимые блюда. Начните с овощей.

Правило 3: Устройте себе настоящий челлендж и оставьте мясные блюда и десерты на утро. Продукты, повышающие инсулин, нам крайне не рекомендуются ночью! Зато 1,2 января в первой половине дня вы можете насладиться этими блюдами без угрызений совести.

Правило 4: Меньше хлеба. Хлебобулочные изделия — это "пустые" калории, которые, к тому же, вызывают зверский аппетит.

Правило 5: За 30 минут до еды выпейте стакан воды.

Получайте удовольствие, но помните, что самое главное в праздниках — не еда, а компания и приятное общение.