Украина и РФ договорились согласовать новые списки для обмена пленными 6 31.12.2019, 15:21

Зеленский и Путин поговорили по телефону.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел телефонный разговор с Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Офиса украинского президента на своей странице в Facebook.

"Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне", – говорится в сообщении.

Собеседники договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе крымчан, находящихся на территории аннексированного Крыма и РФ, и россиян, которые удерживаются в Украине.

"Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время", – отметили в пресс-службе.

9 декабря в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. На нем Зеленский и Путин впервые встретились. Саммит продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча Зеленского и Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.