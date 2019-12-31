Герои года 1 31.12.2019, 15:19

Фото: tut.by

Как белорусы выходили на улицы против интеграции с Россией, «свинцового монстра» и фальсификации «выборов».

Эти люди делали все от них зависящее, чтобы изменить жизнь к лучшему. Они выходили на площадь, отстаивая свои права – жить в независимой стране, дышать чистым воздухом, выступали против фальсификаций выборов, пишет «Солидарность».

Защитники независимости Беларуси

Сотни белорусов в декабре не побоялись выйти на площадь, зная о том, что акции протеста могут быть подавлены. Люди выступали за независимость Беларуси и против углубления интеграции с Россией.

Серия акций прошла под слоганами «Беларусь не прадаецца», «Каго любіш? Люблю Беларусь!», «Прощай, немытая Россия!», «Интеграция? Не смешите мою картошку free».

Участники протестов получили штрафы и сутки.

Вдохновляющий пример мужества и смелости — 82-летний участник акции Ян Гриб, который в интервью Радыё Свабода признался, что готов отстаивать независимость с ружьем в руках:

— Нягледзячы на тое, што наш народ ціхі і пакорлівы, але ёсць у яго сілы, ёсць праслойка свядомых людзей, якія гатовыя любымі сродкамі бараніць сваю радзіму.

Брестские активисты, которые приостановили строительство аккумуляторного завода

На протяжении двух лет противники строительства аккумуляторного завода в Бресте каждое воскресенье выходят на центральную площадь города кормить голубей.

В этом году активисты начали круглосуточные дежурства у территории завода АКБ.

В истории современной Беларуси это самая длительная кампания протестов, объединившая людей, которые ранее не были политическими или гражданскими активистами. Среди них – врачи, пенсионеры, молодые мамы.

Ни массовые задержания, ни штрафы, ни уголовные дела в отношении активистов не смогли остановить протест против «свинцового монстра» —так люди называют аккумуляторный завод компании «АйПауэр».

Участник протестов — работник православного монастыря Моисей Мазько (на фото) — являлся подозреваемым по уголовному делу о приобретении и хранении боеприпасов. В машине, на которой он ехал, сотрудники ГАИ нашли патроны и вещество, напоминающее взрывчатку. Позже уголовное дело было прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления

Власти были вынуждены отреагировать: в июне строительство предприятия было приостановлено.

Активисты уверены: если бы местные жители не выходили на площадь и не дежурили возле завода, ничего бы не было.

Сейчас собственник завода решает вопрос о консервации объекта, сообщил «Салідарнасці» правозащитник Роман Кисляк, сославшись на слова замглавы администрации СЭЗ «Брест» Александра Шукайло.

Независимые наблюдатели, которые фиксировали нарушения на «парламентских выборах»

Их удаляли с участков просто за то, что они делали свою работу: передавали информацию о фальсификациях журналистам, вызывали милицию при завышении явки избирателей на участках.

К сожалению, наша реальность такова, что доказать нарушения по закону не удалось. Но получилось заставить власти нервничать. Чего стоит скандальная история в Бресте, когда наблюдатель Юрий Вощенчук снял на видео избирательницу, которая, по его мнению, пыталась вбросить в урну для досрочного голосования стопку бюллетеней.

Героиня ролика — педагог-психолог детского сада. Ее начальница возглавляла на этом участке избирательную комиссию.

Наблюдателя лишили аккредитации, а в день выборов Лукашенко грозился отвернуть голову и вывернуть руки тем, кто бросается на избирателей, и назвал их «мудаками» и «придурками». Впрочем, Юрия Вощенчука угрозы не испугали.

На следующий день после выборов мы узнали имя еще одной героини, которая высказала членам избирательной комиссии все, что о них думает.

Анна Толчикова объяснила свой срыв фальсификацией результатов.

— 20 лет Лукашенко не сменяется из-за вас всех, — обратилась наблюдатель к избиркому. — ...Ни один молодой человек сюда не приходит, одни старики, которые не знают, что вы делаете. ...Несчастные, кульгавые, одеты по-нищенски.... Вы же и их тоже предаете... Это мысли не одной меня. Поэтому тысячи самых лучших людей уезжают, покидают эту страну. Потому что безнадега вот такая из-за вас, своих же граждан!

Мы не можем перечислить имена всех наблюдателей и неравнодушных избирателей, которые фиксировали нарушения на выборах и сообщали о них в СМИ. Но все они — настоящие герои года, благодаря которым весь мир знает, как проходят выборы в нашей стране.