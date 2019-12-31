закрыть
31 декабря 2019, вторник, 17:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Герои года

1
  • 31.12.2019, 15:19
Герои года
Фото: tut.by

Как белорусы выходили на улицы против интеграции с Россией, «свинцового монстра» и фальсификации «выборов».

Эти люди делали все от них зависящее, чтобы изменить жизнь к лучшему. Они выходили на площадь, отстаивая свои права – жить в независимой стране, дышать чистым воздухом, выступали против фальсификаций выборов, пишет «Солидарность».

Защитники независимости Беларуси

Сотни белорусов в декабре не побоялись выйти на площадь, зная о том, что акции протеста могут быть подавлены. Люди выступали за независимость Беларуси и против углубления интеграции с Россией.

Серия акций прошла под слоганами «Беларусь не прадаецца», «Каго любіш? Люблю Беларусь!», «Прощай, немытая Россия!», «Интеграция? Не смешите мою картошку free».

Участники протестов получили штрафы и сутки.

Вдохновляющий пример мужества и смелости — 82-летний участник акции Ян Гриб, который в интервью Радыё Свабода признался, что готов отстаивать независимость с ружьем в руках:

— Нягледзячы на тое, што наш народ ціхі і пакорлівы, але ёсць у яго сілы, ёсць праслойка свядомых людзей, якія гатовыя любымі сродкамі бараніць сваю радзіму.

Брестские активисты, которые приостановили строительство аккумуляторного завода

На протяжении двух лет противники строительства аккумуляторного завода в Бресте каждое воскресенье выходят на центральную площадь города кормить голубей.

В этом году активисты начали круглосуточные дежурства у территории завода АКБ.

В истории современной Беларуси это самая длительная кампания протестов, объединившая людей, которые ранее не были политическими или гражданскими активистами. Среди них – врачи, пенсионеры, молодые мамы.

Ни массовые задержания, ни штрафы, ни уголовные дела в отношении активистов не смогли остановить протест против «свинцового монстра» —так люди называют аккумуляторный завод компании «АйПауэр».

Участник протестов — работник православного монастыря Моисей Мазько (на фото) — являлся подозреваемым по уголовному делу о приобретении и хранении боеприпасов. В машине, на которой он ехал, сотрудники ГАИ нашли патроны и вещество, напоминающее взрывчатку. Позже уголовное дело было прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления

Власти были вынуждены отреагировать: в июне строительство предприятия было приостановлено.

Активисты уверены: если бы местные жители не выходили на площадь и не дежурили возле завода, ничего бы не было.

Сейчас собственник завода решает вопрос о консервации объекта, сообщил «Салідарнасці» правозащитник Роман Кисляк, сославшись на слова замглавы администрации СЭЗ «Брест» Александра Шукайло.

Независимые наблюдатели, которые фиксировали нарушения на «парламентских выборах»

Их удаляли с участков просто за то, что они делали свою работу: передавали информацию о фальсификациях журналистам, вызывали милицию при завышении явки избирателей на участках.

К сожалению, наша реальность такова, что доказать нарушения по закону не удалось. Но получилось заставить власти нервничать. Чего стоит скандальная история в Бресте, когда наблюдатель Юрий Вощенчук снял на видео избирательницу, которая, по его мнению, пыталась вбросить в урну для досрочного голосования стопку бюллетеней.

Героиня ролика — педагог-психолог детского сада. Ее начальница возглавляла на этом участке избирательную комиссию.

Наблюдателя лишили аккредитации, а в день выборов Лукашенко грозился отвернуть голову и вывернуть руки тем, кто бросается на избирателей, и назвал их «мудаками» и «придурками». Впрочем, Юрия Вощенчука угрозы не испугали.

На следующий день после выборов мы узнали имя еще одной героини, которая высказала членам избирательной комиссии все, что о них думает.

Анна Толчикова объяснила свой срыв фальсификацией результатов.

— 20 лет Лукашенко не сменяется из-за вас всех, — обратилась наблюдатель к избиркому. — ...Ни один молодой человек сюда не приходит, одни старики, которые не знают, что вы делаете. ...Несчастные, кульгавые, одеты по-нищенски.... Вы же и их тоже предаете... Это мысли не одной меня. Поэтому тысячи самых лучших людей уезжают, покидают эту страну. Потому что безнадега вот такая из-за вас, своих же граждан!

Мы не можем перечислить имена всех наблюдателей и неравнодушных избирателей, которые фиксировали нарушения на выборах и сообщали о них в СМИ. Но все они — настоящие герои года, благодаря которым весь мир знает, как проходят выборы в нашей стране.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип