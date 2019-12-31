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Альшевский стал новым главным тренером БАТЭ

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  • 31.12.2019, 15:31
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Альшевский стал новым главным тренером БАТЭ
Кирилл Альшевский

Hа этом посту Альшевский сменил Багу.

Седьмым главным тренером в истории БАТЭ стал 37-летний Кирилл Альшевский.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Кирилл Альшевский — уроженец Борисова, закончил отделение футбола в местной ДЮСШ-2. В 2004-06 годах работал тренером в РУОРе. В 2006-м начал тренировать в детско-юношеской школе БАТЭ, затем работал в тренерском штабе дублирующего состава "желто-синих" (2006-08). В 2009 году трудился главным тренером дублирующего состава, а затем и основы минского "Динамо". В 2010-12 гг. — старший тренер молодежной и юношеской сборных Беларуси.

С лета 2012-го по конец 2013-го — спортивный директор нашего клуба. В 2014-18 гг. работал с юношескими и юниорскими сборными Беларуси, а в 2016-18 гг. параллельно являлся техническим директором АБФФ.

В январе 2019-го Кирилл Петрович принял руководство резервной командой БАТЭ, которая в итоге досрочно стала победителем турнира дублеров.

О дате, месте проведения и времени начала пресс-конференции нового главного тренера "желто-синих" будет сообщено дополнительно.


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