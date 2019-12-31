Вьетнам продлил «безвиз» для белорусов 31.12.2019, 15:43

Срок действия безвизового режима въезда для белорусов продлен до 31 декабря 2022 года.

Вьетнам продлил срок действия безвизового режима въезда для белорусов до 31 декабря 2022 года, сообщили в МИД Беларуси.

Белорусы могут въезжать во Вьетнам и находиться там 15 дней по своему паспорту, срок действия которого не менее 6 месяцев с даты въезда, и въездного/выездного билета.

Повторный въезд в безвизовом режиме во Вьетнам возможен не ранее чем через 30 дней после окончания предыдущего безвизового пребывания (данное правило не распространяется на поездки при наличии виз), уточнили в ведомстве.