закрыть
31 декабря 2019, вторник, 17:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Вьетнам продлил «безвиз» для белорусов

  • 31.12.2019, 15:43
Вьетнам продлил «безвиз» для белорусов

Срок действия безвизового режима въезда для белорусов продлен до 31 декабря 2022 года.

Вьетнам продлил срок действия безвизового режима въезда для белорусов до 31 декабря 2022 года, сообщили в МИД Беларуси.

Белорусы могут въезжать во Вьетнам и находиться там 15 дней по своему паспорту, срок действия которого не менее 6 месяцев с даты въезда, и въездного/выездного билета.

Повторный въезд в безвизовом режиме во Вьетнам возможен не ранее чем через 30 дней после окончания предыдущего безвизового пребывания (данное правило не распространяется на поездки при наличии виз), уточнили в ведомстве.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип