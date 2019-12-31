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Песков о «Северном потоке-2»: Возникли форс-мажорные обстоятельства

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  • 31.12.2019, 15:54
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Песков о «Северном потоке-2»: Возникли форс-мажорные обстоятельства

Пресс-секретарь Кремля отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2».

В связи с решением швейцарской компании Allseas, занимавшейся укладкой труб «Северного потока-2», выйти из проекта, на данный момент невозможно назвать новые сроки ввода газопровода в эксплуатацию. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.

«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ отказался отвечать на вопрос о возможных санкциях в отношении Allseas. «Это коммерческие вопросы, которые не могут быть публичны», — подчеркнул Песков.


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