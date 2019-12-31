В Минске в новогоднюю ночь массовые гуляния развернутся на 24 площадках 5 31.12.2019, 16:03

Новогодний салют можно будет увидеть на площадке у Дворца спорта 1 января в 1.30.

Массовые новогодние гуляния развернутся в Минске на 24 площадках. Об этом сообщил заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков сегодня на пресс-конференции, передает БелТА.

"Массовые гуляния в Новый год развернутся во всех районах города на 24 площадках. В основном праздничные мероприятия продлятся до 3.00-4.00 1 января", - сказал Александр Шестаков.

В этом году основным мероприятием в центральной части города станет праздник на пл.Октябрьской. Гуляние начнется в 23.30 и продлится до 4.00 1 января. В программе - выступления популярных артистов белорусской эстрады, музыкальных коллективов, диджеев.

Новогодний салют можно будет увидеть на площадке у Дворца спорта 1 января в 1.30. "Планируется использовать современные пиротехнические изделия и пусковое оборудование мировых производителей. Фейерверк будет проходить в сопровождении лазерного шоу и музыкальной фонограммы и продлится 11 минут", - пояснил Александр Шестаков.

В целом праздничные мероприятия в столице будут проходить с 1 декабря 2019 года до 15 января 2020 года. Так, 14 декабря на площадке у Дворца спорта и на пл.Октябрьской стартует рождественская ярмарка "Калядны кiрмаш". В Верхнем городе с 28 декабря по 5 января пройдет новогодний спектакль "Волшебная шкатулка Деда Мороза". В каждом районе столицы состоятся рождественские ярмарки, новогодние представления, концерты, спектакли, балы, спортивные праздники.