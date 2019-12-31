Уходящий год стал для Польши рекордным по снижению безработицы и росту зарплат 31.12.2019, 16:17

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Вице-министр семьи, труда и социальной политики Польши подвел итоги года.

Уходящий год стал рекордным с точки зрения снижения уровня безработицы и роста зарплат. Об этом сообщил «Радио Польша» вице-министр семьи, труда и социальной политики Польши Станислав Швед.

Согласно последним данным Главного статистического управления, уровень безработицы в ноябре составил 5,1%. В то же время, данные за декабрь, по мнению вице-министра, могут быть ниже предусмотренных в госбюджете.

«Возможно, уровень безработицы окажется в пределах 5,2%, что на 0,2% ниже запланированных в бюджете на 2019 год. запланировано 5,4%. Если бы в уходящем году нам удалось провести реформу управления труда, то безработица была бы еще ниже, поскольку многие регистрируется с целью получения медицинского страхования», - отметил вице-министр семьи, труда и социальной политики Польши.

Станислав Швед отметил, что положение работников улучшилось не только благодаря увеличению возможностей трудоустройства, но также благодаря росту заработной платы.

Вице-министр напомнил, что минимальная зарплата в этом году выросла до 2250 злотых (без вычетов налога), а с первого января составит 2600 злотых (около 620 евро). Таким образом, в пределах одного года минимальная зарплата увеличится на 15,6%.