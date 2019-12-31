Кремль предложил пока не обсуждать «апокалипсис» белорусского транзита 3 31.12.2019, 16:39

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РФ и Беларуси пока не удалось достигнуть договоренности по вопросам нефти и газа.

Однако это не повод обсуждать «апокалиптические сценарии», заявил пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

«Там сейчас не следует преувеличивать риски, хотя действительно пока не удалось достигнуть договоренности. Вы знаете, что вчера имела место длительная беседа, обсуждались вопрос интеграции, дела газовые и нефтяные. Пока договоренности достигнуть не удалось», — рассказал Песков.

По его словам, Путин и Лукашенко уже дали указания компаниям в обеих странах, однако пока эти усилия «не увенчались успехом». «Пока апокалиптические сценарии предлагаем не обсуждать. Разговор будет продолжен», — подытожил Дмитрий Песков.