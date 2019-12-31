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МАРТ вводит регулирование цен на сахар

  • 31.12.2019, 17:03
МАРТ вводит регулирование цен на сахар

Регулирование цен вводится на два месяца.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением от 30 декабря 2019 г. № 99 "Об установлении предельных минимальных цен на сахар белый кристаллический", опубликованным на сайте Национального правового центра, вводит временное государственное регулирование цен на сахар белый кристаллический путем установления предельных минимальных цен и предельной максимальной торговой надбавки, передает interfax.by.

Предельная цена на сахар устанавливается на уровне средней сложившейся на рынке, сообщили представители ведомства.

"Нормы данного постановления не распространяются на отношения, связанные с реализацией сахара белого кристаллического по договорам государственной закупки" ,- говорится в сообщении МАРТ.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 г. и действует в течение 60 дней.


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