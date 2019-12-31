Предновогоднее Виктор Шендерович

31.12.2019, 17:07

Виктор Шендерович

Расширяйте пространство личного счастья самыми разнообразными способами.

Итоги года, говорите? Перечитал по такому случаю свой дневник…

Жизнь говорящего попугая - премьеры, гастроли, эфиры… Несколько новых текстов и много редакторской работы; в избытке - конфликты, болячки, свои и не свои, нервное истощение полицейского лета, срачи в фейсбуке… Умерло несколько очень близких и важных для меня людей. Было много вины и чувства ответственности, вплоть до депрессии.

А счастье – вот оно все, наперечет.

…Январь, Тель-Авив. Сквер перед театром "Габима", пустое утро перед отлетом в Москву после гастролей со спектаклем "Какого черта". Отменил судорожные предотлетные встречи с друзьями, сижу на ступеньках на солнышке, посреди всеобщего шабата и бегающих детей, слушаю Равеля, который негромко играет в сквере.

Февраль, Ганновер, утро в старом городе. Солнышко, тайский супчик, смуглый скрипач с пристойным репертуаром и техникой. Укол счастья – остановись, мгновенье.

Март. После черт знает скольких лет - увиделся с Константином Райкиным. Забытое ощущение братства и длинной, не зря прожитой жизни. Через несколько дней – прогулка по Чистым прудам, по родным дворам и местам, внезапная гармония. Ничего не болит, никому ничего не должен, свободный день.

Апрель. Солнечный и пустой день в Сиене. Просто сидим с женой на пьяцца Дуомо, смотрим, как меняется свет и объем...

И еще несколько похожих счастливых минут наедине с собственной душой – в барселонском районе Грациа (с внуком Юриком), в Тибуроне с видом на Сан-Франциско, в одесском дворике за Оперой, в парке Сокольники…

Вчера, в Гнесинском, на концерте Даниила Крамера, во время одной вечнозеленой темы, случился последний в этом году кусок наркотического счастья: уплыл на фиг куда-то…

Общий знаменатель этого счастья, как легко увидеть, – пустой день, свобода, рядом нет лишних и лишнего, и я никому ничего не должен. Музыка правильная и вовремя (факультативно). За год набралось этих минуток - на пару часов, пожалуй. Все остальное время было посвящено исполнению разнообразного, мать его, священного общественного и личного долга - и попыткам среди всего этого выжить.

Впрочем, нет. Еще когда писал, случались иногда счастливые минуты, конечно. Типа "Ай да Шендер". Но это быстро проходило (примерно в тот момент, когда перечитывал). То есть сукин сын – конечно, но не вполне в пушкинском смысле.

В наступающем году желаю себе (ну, так и быть, и вам тоже) расширять пространство личного счастья самыми разнообразными способами. Ну, и как минимум, здоровья – и без тяжелых потерь рядом.

Ваш В.Ш.

Виктор Шендерович, Facebook