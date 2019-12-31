Российские пенсионеры попытались покончить с собой из-за проблем с жильем 31.12.2019, 17:26

Два ветерана труда пошли на отчаянный шаг в связи с тем, что им отказали в выдаче жилья, полагающегося по закону.

Пенсионеры в российском Красноярске попытались покончить с собой на пороге одного из административных учреждений города, по предварительным данным, из-за тяжелых жилищных условий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета (СК) России Светлану Петренко.

Два ветерана труда пошли на отчаянный шаг в связи с тем, что им отказали в выдаче жилья, полагающегося по закону, заявила Петренко. Супруги переехали в Красноярск из Норильска в 2008 году по программе переселения «Север-Юг». Однако предусмотренных ею средств на приобретение недвижимости им не выплатили.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления по Красноярскому краю и Хакасии разобраться в ситуации. «В случае обнаружения признаков состава уголовно наказуемого деяния, глава ведомства потребовал незамедлительно возбудить уголовное дело и принять все возможные меры, чтобы права пенсионеров на положенное государством жилье были обеспечены», — подытожила Петренко.