Сколько лет понадобилось властям, чтобы отменить талон к «правам» 31.12.2019, 17:32

Фото: Надежда БУТОВИЧ

Эти олдскульные документы давно являлись атавизмом советской системы.

«Под ёлочку» Лукашенко подписал указ № 492, которым «корректируется перечень административных процедур», и, в частности, отменяются талоны к водительскому удостоверению и сертификаты о прохождении техосмотра, пишет «Солидарность».

Эти олдскульные документы давно являлись атавизмом советской системы. Международные правила подразумевают наличие одного только водительского удостоверения и никаких более приложений!

Но белорусские власти упорно держались за старое. Талоны не отменили даже с введением в 2011 году нового образца водительского удостоверения, соответствующего требованиям Венской конвенции о дорожном движении.

Кстати, в том же 2011-м от талонов избавилась Украина. Но белорусская бюрократическая машина горой стоит за каждую бумажку!

Лёд тронулся в начале 2017-го. Выяснилось, что проект документа об отмене талонов к водительскому удостоверению находится на согласовании в правительстве.

С тех прошло еще около трёх лет и – бинго! – все необходимые визирования были получены. Скорость чиновничьего аппарата впечатляет.

Так, глядишь, лет через десять в Беларуси и биометрические паспорта начнут выдавать.