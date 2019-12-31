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Сколько лет понадобилось властям, чтобы отменить талон к «правам»

  • 31.12.2019, 17:32
Сколько лет понадобилось властям, чтобы отменить талон к «правам»
Фото: Надежда БУТОВИЧ

Эти олдскульные документы давно являлись атавизмом советской системы.

«Под ёлочку» Лукашенко подписал указ № 492, которым «корректируется перечень административных процедур», и, в частности, отменяются талоны к водительскому удостоверению и сертификаты о прохождении техосмотра, пишет «Солидарность».

Эти олдскульные документы давно являлись атавизмом советской системы. Международные правила подразумевают наличие одного только водительского удостоверения и никаких более приложений!

Но белорусские власти упорно держались за старое. Талоны не отменили даже с введением в 2011 году нового образца водительского удостоверения, соответствующего требованиям Венской конвенции о дорожном движении.

Кстати, в том же 2011-м от талонов избавилась Украина. Но белорусская бюрократическая машина горой стоит за каждую бумажку!

Лёд тронулся в начале 2017-го. Выяснилось, что проект документа об отмене талонов к водительскому удостоверению находится на согласовании в правительстве.

С тех прошло еще около трёх лет и – бинго! – все необходимые визирования были получены. Скорость чиновничьего аппарата впечатляет.

Так, глядишь, лет через десять в Беларуси и биометрические паспорта начнут выдавать.


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