Мы хотим сказать спасибо каждому10
- 31.12.2019, 17:44
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Желаем позитивных перемен в 2020 году!
Дорогие друзья!
Мы хотим сказать спасибо каждому, кто помог сайту «Хартия-97» в этом году. Уходящий 2019 год был непростым, и мы смогли продолжить нашу работу только благодаря вашей поддержке и солидарности.
Мы бесконечно ценим ваш вклад в наше общее дело. В течение года около тысячи наших читателей пожертвовали деньги сайту. И не имеет значения величина помощи: вы вместе помогли нам выжить и продолжить непрерывно работать для вас и для страны.
На самом деле эта кампания солидарности с «Хартией-97» показала, как маленькие ручейки соединяются в единый речной поток. Мы увидели, насколько могут быть едины и солидарны люди, а это значит, что у нас у всех есть шанс на скорые и большие перемены в жизни.
Поздравляем всех читателей с наступающим Новым годом и желаем счастья и позитивных изменений, которых мы все так ждем.
Редакция сайта Charter97.org
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