закрыть
31 декабря 2019, вторник, 20:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Мы хотим сказать спасибо каждому

10
  • 31.12.2019, 17:44
  • 3,607
Мы хотим сказать спасибо каждому

Желаем позитивных перемен в 2020 году!

Дорогие друзья!

Мы хотим сказать спасибо каждому, кто помог сайту «Хартия-97» в этом году. Уходящий 2019 год был непростым, и мы смогли продолжить нашу работу только благодаря вашей поддержке и солидарности.

Мы бесконечно ценим ваш вклад в наше общее дело. В течение года около тысячи наших читателей пожертвовали деньги сайту. И не имеет значения величина помощи: вы вместе помогли нам выжить и продолжить непрерывно работать для вас и для страны.

На самом деле эта кампания солидарности с «Хартией-97» показала, как маленькие ручейки соединяются в единый речной поток. Мы увидели, насколько могут быть едины и солидарны люди, а это значит, что у нас у всех есть шанс на скорые и большие перемены в жизни.

Поздравляем всех читателей с наступающим Новым годом и желаем счастья и позитивных изменений, которых мы все так ждем.

Редакция сайта Charter97.org

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип