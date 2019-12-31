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Помпео начнет с Киева небольшое «турне»

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  • 31.12.2019, 17:50
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Помпео начнет с Киева небольшое «турне»
Майк Помпео

Госсекретарь США посетит пять стран.

Государственный секретарь США Майк Помпео приедет в Киев 3 января 2020 года, где встретится с президентом, министром иностранных дел и министром обороны Украины, передает pravda.com.ua.

"Государственный секретарь США Майк Помпео совершит путешествие в Киев (Украина), Минск (Беларусь), Нур-Султан (Казахстан), Ташкент (Узбекистан) и Никосию (Кипр) 3-7 января.

Секретарь Помпео поедет в Киев 3 января, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайкоы и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

После Киева Помпео посетит еще четыре столицы: 4 января – Минск; 5 января – Нур-Султан; 5-6 января – Ташкент, где примет участие во встрече министров иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана для обсуждения ситуации в Афганистане; 7 января – Никосию.


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