У генерального прокурора новый зам — выходец из КГБ

У генерального прокурора новый зам — выходец из КГБ15
- 31.12.2019, 17:55
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На должность заместителя Генерального прокурора назначен Дмитрий Гора.
Соответствующий приказ 30 декабря подписал генеральный прокурор Александр Конюк, сообщает пресс-служба ведомства.
«Единственная запись в трудовой книжке — свидетельство преданности своему делу, высокого профессионализма. Именно такие кадры укрепляют наши ряды», — заявил Конюк, представляя своего заместителя коллективу Генеральной прокуратуры.
Дмитрий Гора родился в 1970 году в Тбилиси (Грузия). В 1993 году окончил Военный Краснознаменный институт в Москве по специальности «правоведение», в 2018-м — Академию управления при Лукашенко по специальности «государственное управление и экономика».
С сентября 1993 года — следователь, старший следователь, старший следователь по особо важным делам, начальник следственного отдела управления КГБ Республики Беларусь по Брестской области.
С ноября 2009 года до назначения на настоящую должность — начальник следственного управления КГБ Республики Беларусь.