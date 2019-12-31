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У генерального прокурора новый зам — выходец из КГБ

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  • 31.12.2019, 17:55
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У генерального прокурора новый зам — выходец из КГБ
Дмитрий Гора

На должность заместителя Генерального прокурора назначен Дмитрий Гора.

Соответствующий приказ 30 декабря подписал генеральный прокурор Александр Конюк, сообщает пресс-служба ведомства.

«Единственная запись в трудовой книжке — свидетельство преданности своему делу, высокого профессионализма. Именно такие кадры укрепляют наши ряды», — заявил Конюк, представляя своего заместителя коллективу Генеральной прокуратуры.

Дмитрий Гора родился в 1970 году в Тбилиси (Грузия). В 1993 году окончил Военный Краснознаменный институт в Москве по специальности «правоведение», в 2018-м — Академию управления при Лукашенко по специальности «государственное управление и экономика».

С сентября 1993 года — следователь, старший следователь, старший следователь по особо важным делам, начальник следственного отдела управления КГБ Республики Беларусь по Брестской области.

С ноября 2009 года до назначения на настоящую должность — начальник следственного управления КГБ Республики Беларусь.


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