Чичваркин о китайских туристах в РФ: Изучают свою будущую территорию

Чичваркин о китайских туристах в РФ: Изучают свою будущую территорию4
- 31.12.2019, 18:29
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Российский предприниматель в шутливой форме поделился мнением о потоке туристов из Китая в РФ.
Основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, покинувший Россию в 2008 году, поделился мнением о китайских туристах в Великобритании и России.
- У тебя много китайских туристов?
- Конечно, они и в ресторане заметны, а в магазине — особенно.
- Много тратят?
- Очень много тратят. Все лучше разбираются, очень требовательны, грубоваты все еще. Все-таки советские. Все постсоветские люди недоверчивы, грубы и долго торгуются. Проверяют — чтобы не обманули, смотрят, все ли бутылки на месте, те ли. Ну, надо, так надо.
- Ты в России не был давно. Надписи на китайском есть на вокзалах, в аэропортах, в «Сапсане», китайские туристы с экскурсоводами ходят по двум столицам. В России их большое количество.
- Просто изучают свою будущую территорию.
- Что ты имеешь ввиду?
- Это шутка такая. Мы шутим, - сказал Чичваркин в интервью Елизавете Осетинской.