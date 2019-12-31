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Чичваркин о китайских туристах в РФ: Изучают свою будущую территорию

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  • 31.12.2019, 18:29
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Чичваркин о китайских туристах в РФ: Изучают свою будущую территорию

Российский предприниматель в шутливой форме поделился мнением о потоке туристов из Китая в РФ.

Основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, покинувший Россию в 2008 году, поделился мнением о китайских туристах в Великобритании и России.

- У тебя много китайских туристов?

- Конечно, они и в ресторане заметны, а в магазине — особенно.

- Много тратят?

- Очень много тратят. Все лучше разбираются, очень требовательны, грубоваты все еще. Все-таки советские. Все постсоветские люди недоверчивы, грубы и долго торгуются. Проверяют — чтобы не обманули, смотрят, все ли бутылки на месте, те ли. Ну, надо, так надо.

- Ты в России не был давно. Надписи на китайском есть на вокзалах, в аэропортах, в «Сапсане», китайские туристы с экскурсоводами ходят по двум столицам. В России их большое количество.

- Просто изучают свою будущую территорию.

- Что ты имеешь ввиду?

- Это шутка такая. Мы шутим, - сказал Чичваркин в интервью Елизавете Осетинской.


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