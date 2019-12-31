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Трамп обвинил Иран в организации нападения на посольство США в Ираке

  • 31.12.2019, 18:49
Трамп обвинил Иран в организации нападения на посольство США в Ираке
Дональд Трамп

Президент США пообещал привлечь Тегеран к ответственности.

Президент США Дональд Трамп во вторник обвинил Иран в организации нападения на американское посольство в Багдаде и пообещал привлечь Тегеран к ответственности, передает «Голос Америки».

«Иран убил американского контрактника, ранил много людей. Мы дали решительный ответ и всегда будем так поступать. А теперь Иран организовал атаку на посольство США в Ираке. Они понесут полную ответственность. Кроме того, мы рассчитываем, что Ирак задействует свои силы для защиты посольства, и об этом было сообщено», – написал Трамп в «Твиттере».

Госдепартамент и Белый дом пока не отвечают на вопрос о том, были ли эвакуированы посол и сотрудники посольства.

По словам иракских властей, сотрудников эвакуировали из соображений безопасности во вторник, когда у здания посольства собрались тысячи демонстрантов, возмущенных американскими авиаударами в Ираке.

В понедельник сотрудники Госдепартамента заявили, что Вашингтон проявлял сдержанность и терпение на фоне провокаций со стороны Ирана и проиранских группировок, однако настало время принять меры для сдерживания иранской агрессии.

«Мы очень надеялись, что Иран не ошибется и не примет нашу сдержанность за слабость. Но после стольких атак президенту было важно поручить нашим вооруженным силам дать такой ответ, который будет понятен иранскому режиму», – заявил журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.


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