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Украина намерена отделить энергосистему от Беларуси и РФ

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  • 31.12.2019, 19:00
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Украина намерена отделить энергосистему от Беларуси и РФ

Украинская энергосистема намерена присоединиться к европейской сети.

Об этом в эфире программы «Сегодня» на канале «Украина 24» заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук, передает РБК.

По словам главы правительства, «историческое решение уже принято» и страна от этого никуда не денется. «Документы уже подписаны, просто надо над этим работать», — отметил Гончарук. Объединение украинской и европейской энергосетей даст Киеву возможность экспортировать электроэнергию и зарабатывать на этом, считает он.

Украина прекратила импорт электроэнергии из России в 2015 году, поскольку ликвидировала дефицит производства электричества. В сентябре текущего года Верховная рада разрешила поставки из России и Беларуси по двусторонним договорам, после этого «Нафтогаз Украины» начал закупки у «Белэнерго».


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