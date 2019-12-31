Александр Глеб: Моя главная мечта, чтобы сборная Беларуси попала на Евро-2020

Александр Глеб: Моя главная мечта, чтобы сборная Беларуси попала на Евро-20205
- 31.12.2019, 19:07
Белорусский полузащитник рассказал о своей мечте.
– Моя главная мечта, чтобы сборная Беларуси попала на Евро-2020. Если это исполнится, буду рад.
А так, в принципе, родители здоровы. Дети растут. Все хорошо. Карьеру завершил. Полностью, в принципе, счастлив.
– Почему закончили карьеру?
– Люди столько не играют. Мне уже 38 и я устал. Теперь буду двигаться в направлении, например, развивать белорусский футбол, молодых и перспективных ребят. А сам уже наигрался.
– Чем планируете сейчас заниматься?
– Наверное, планирую остаться в футболе. Например, спортивным директором. Мне хочется развивать белорусских футболистов, давать им шанс уезжать и выходить на новые рубежи, – цитирует Глеба «Трибуна».