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Рост биткоина на 9000000% шокировал скептиков

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  • 31.12.2019, 19:20
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Рост биткоина на 9000000% шокировал скептиков

На 9 миллионов процентов вырос биткоин с 2010 года.

Крупнейшая цифровая валюта с июля 2010 года подорожала более чем на 9000000%, свидетельствуют данные, проанализированные агентством Блумберг, передает finanz.ru.

Динамика биткоина за последнее десятилетие, даже с учетом его мощного рывка вверх и последующего мегаобвала, дает фору всем остальным активам.

Ничто даже близко не идет с ней в сравнение: индекс S&P 500 вырос всего втрое за этот период. Золото подорожало на 25%. Некоторые из лучших в индексе Russell 3000 акций, а именно Exact Sciences Corp. и Intelligent Systems Corp., выросли примерно на 3000% каждая. Эти подъемы меркнут в сравнении с одним из новейших - и одним из самых противоречивых - чудес финансового мира.

"Конечно, инвесторов привлекают эти цифры, - сказал президент ProChain Capital Дэвид Тэвил. - В следующем десятилетии нужен совершенно другой этап роста, основанный совершенно на других факторах, чем на первом этапе".


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