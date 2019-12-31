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Германия ответила на скандальное заявление Путина

  • 31.12.2019, 19:26
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Германия ответила на скандальное заявление Путина
Рольф Никель

Посол Германии в Польше заявил, что СССР и Гитлер разделили Польшу.

В Германии ответили на скандальное заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Польша принимала непосредственное участие в «развязывании Второй мировой войны».

«Позиция федерального правительства (Германии - ред.) является ясной: пакт Молотова-Риббентропа послужил для подготовки преступного вторжения гитлеровской Германии в Польшу. СССР вместе с Германией принял участие в этом грубом разделе Польши», - заявил посол Германии в Польше в Twitter.

Ранее бывший президент Европейского совета, экс-премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польским властям и оппозиции нужно объединиться против лжи президента России Владимира Путина.


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