Германия ответила на скандальное заявление Путина 31.12.2019, 19:26

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Рольф Никель

Посол Германии в Польше заявил, что СССР и Гитлер разделили Польшу.

В Германии ответили на скандальное заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Польша принимала непосредственное участие в «развязывании Второй мировой войны».

«Позиция федерального правительства (Германии - ред.) является ясной: пакт Молотова-Риббентропа послужил для подготовки преступного вторжения гитлеровской Германии в Польшу. СССР вместе с Германией принял участие в этом грубом разделе Польши», - заявил посол Германии в Польше в Twitter.

Stanowisko rządu federalnego jest jasne: Pakt Ribbentrop-Mołotow służył przygotowaniu zbrodniczej wojny napastniczej hitlerowskich Niemiec przeciw Polsce. ZSRR wspólnie z Niemcami uczestniczył w tym brutalnym podziale Polski. — Rolf Nikel (@Amb_Niemiec) 30 декабря 2019 г.

Ранее бывший президент Европейского совета, экс-премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польским властям и оппозиции нужно объединиться против лжи президента России Владимира Путина.