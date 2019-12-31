Германия останавливает АЭС в рамках отказа от ядерной энергии 1 31.12.2019, 20:16

Филипсбургскую атомную электростанцию отключат от электросети сегодня.

Германия прекращает работу одной из своих семи атомных электростанций в рамках запланированного прекращения производства ядерной энергии до конца 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Филипсбургскую атомную электростанцию отключат от электросети в 8 вечера (по Минску) 31 декабря. Срок действия лицензии на функционирование станции завершается в полночь.

В соответствии с планом "переходной энергетики" Германии, страна имеет целью заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии в ближайшие десятилетия. Правительство согласилось в начале этого года прекратить производство электроэнергии из угольных станций не позднее 2038 года.