Экономист: Прекращение поставок нефти и газа из РФ будет очень чувствительно для Беларуси 31.12.2019, 20:30

Переговоры России и Беларуси о поставках энергоресурсов на будущий год ничем так и не закончились.

Правители стран поздравили друг друга с Новым годом, обменялись теплыми пожеланиями и констатировали, что контрактов, регламентирующих работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключено. Лукашенко поручил закончить переговоры с российской стороной и наладить поставки из альтернативных источников. По сути, это означает, что Беларусь отказалась от российской нефти. При этом Reuters пишет, что в отсутствии договоренности с 1 января России «придется приостановить поставки нефти в направлении Белоруссии» (правописание в данном случае не соответствует варианту, приведенному в Общероссийском классификаторе стран мира. — Прим.). Правда, такой формулировкой воспользовалось только одно издание. Что будет с поставками в следующем году и как это отразится на жизни белорусов? Onliner спросил об этом экономиста Вадима Иосуба, старшего аналитика компании «Альпари».

— Стороны не договорились — это факт, но будет ли в полночь перекрыт кран — пока непонятно, — комментирует он ситуацию. — Поиск альтернативных источников энергии — это долгий переговорный процесс, за три часа, оставшиеся до Нового года, их не найдешь. Ситуация для Беларуси не нова: у нас уже были проблемы с поставками российской нефти, и Беларусь нашла альтернативные источники, но там была сложнейшая схема поставок. Для того, чтобы такую наладить, нужно полгода переговоров. Вряд ли Беларусь готовилась к тому, что Россия перекроет нефтяной кран, потому что этого никто не ожидает. Полагается, что в каких-то объемах нефть все равно будет поступать и где-нибудь в январе стороны о чем-то договорятся.

Информация о том, что с 1 января российская нефть может перестать поступать в Беларусь, появилась сегодня только у Reuters. Мне тяжело судить о том, насколько это реальная перспектива. Таки вбросы часто инициируются российской стороной в рамках переговоров по нефти и газу. Поэтому к подобной информации волей-неволей приходится относиться критически.

В наших «братских отношениях» бывало всякое. Было такое, что, не договорившись о ценах, Россия продолжала поставлять нам энергоресурсы, но было и такое, что прекращала до достижения договоренности.

Если Россия действительно прекратит поставки нефти в Беларусь — для нашей экономики это будет очень чувствительно, потому что переработка нефти и экспорт нефтепродуктов — это порядка четверти белорусского экспорта. Но наверняка у Беларуси есть какие-то резервы. Даже если завтра перекроют нефть, нефтеперерабатывающие заводы мгновенно не остановятся.

Однако если такая ситуация затянется, доходы бюджета резко сократятся, о запланированном росте зарплат бюджетников можно будет забыть и придется смотреть, как бы эти зарплаты не снизились. Очевидно, что предприятий, которые имеют отношение к нефтехимической отрасли или сотрудничают с такими предприятиями, это коснется не в меньшей степени.

Если представить, что эта ситуация затянется на квартал, на полгода, — отчасти станет дискомфортно всем, потому что в Беларуси начнется рост курса валюты из-за сокращения валютной выручки за нефтепродукты.

Едва ли Беларусь найдет для себя стабильный источник нефти и газа по тем ценам, по которым их может предоставить Россия. Мы получаем от России энергоресурсы по ценам ниже мировых и за это боремся. Если рассуждать стратегически и смотреть в будущее, Беларуси следовало бы перестать зависеть от скидок на нефть или газ. Даже если мы сейчас договоримся, все равно через год или два эти скидки станут инструментом давления на Беларусь. Хорошо бы научиться жить и работать при мировых ценах, не находиться в такой зависимости от России и настроений ее руководства. Хотя процесс перехода на энергоресурсы по мировым ценам может быть для Беларуси довольно болезненным.