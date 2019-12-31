закрыть
31 декабря 2019, вторник, 21:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Назван новый главный тренер брестского «Динамо»

2
  • 31.12.2019, 20:36
  • 1,003
Назван новый главный тренер брестского «Динамо»
Сергей Ковальчук

Брестчан будет тренировать белорусский специалист.

Белорусский специалист Сергей Ковальчук стал главным тренером брестского "Динамо".

"Старожил нашего клуба был вместе с командой долгие годы. С 1996 по 2004 в качестве игрока, затем члена тренерского штаба, и, наконец, главного тренера с 2011 по 2012 и с 2013 по 2016 годы. Последние три сезона брестчанин занимал должность спортивного директора клуба.

Для Сергея Петровича в команде знакомое окружение, но при этом новый вызов. Желаем громких успехов и побед вместе со всей семьёй "Динамо-Брест", говорится в сообщении пресс-службы брестчан.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип