Назван новый главный тренер брестского «Динамо» 2 31.12.2019, 20:36

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Сергей Ковальчук

Брестчан будет тренировать белорусский специалист.

Белорусский специалист Сергей Ковальчук стал главным тренером брестского "Динамо".

"Старожил нашего клуба был вместе с командой долгие годы. С 1996 по 2004 в качестве игрока, затем члена тренерского штаба, и, наконец, главного тренера с 2011 по 2012 и с 2013 по 2016 годы. Последние три сезона брестчанин занимал должность спортивного директора клуба.

Для Сергея Петровича в команде знакомое окружение, но при этом новый вызов. Желаем громких успехов и побед вместе со всей семьёй "Динамо-Брест", говорится в сообщении пресс-службы брестчан.