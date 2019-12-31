Путин, «Куклы» и российская власть 31.12.2019, 20:48

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Сбывается предсказание Владимира Войновича.

Уже два десятилетия, как 31 декабря в России – это не только канун Нового года. В 1999 году в этот день Владимир Путин впервые стал исполняющим обязанности главы российского государства, после того, как первый президент России Борис Ельцин объявил о своей отставке. Тогда же и.о. президента также в первый раз поздравил соотечественников с Новым годом по телевидению, передает «Голос Америки».

С тех пор Путин фактически не выпускал из рук штурвал управления страной. Таким образом, можно говорить о 20-летнем периоде его беспрерывного пребывания у власти.

По этому поводу публицист и сатирик Виктор Шендерович вспомнил свои «фантазии двадцатилетней давности», изложенные в чрезвычайно популярной некогда телепередаче «Куклы», которая с большим успехом шла на канале НТВ при Ельцине, однако позже была закрыта в связи с тем, что новое руководство страны крайне болезненно воспринимало сатирические выпады в свой адрес.

«Но главное – Путин таки руководит страной двадцать лет спустя! – указывает он на своей странице в Фейсбук. – А вы говорили: я страшилки пишу. Да я утопию писал, как выясняется! Второй тур какой-то придумал в 2016 году... Какой второй тур, откуда? С чего я взял, что в 2016 году вообще будут выборы? Наивный человек. И написать войну с Украиной фантазии не хватило... сценарист, называется».

Социолог и публицист, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» с сарказмом заметил, что подобного рода итоги 20-летнего правления Владимира Путина “многочисленны и многогранны”. По его мнению, одна из главных «заслуг» действующего президента – растущая международная изоляция России.

«Даже на постсоветском пространстве у России нет ни одной дружеской, по-настоящему партнерской страны, – добавил он. – Казахстан бежит от Москвы, вводя латиницу и сближаясь с Китаем. С Грузией разорвано авиасообщение – видимо, в качестве дополнительного наказания за то, что страна благодаря «братской» помощи России потеряла 20 процентов своей территории. С Беларусью сплошные дрязги и взаимные претензии. Армения пытается как-то маневрировать. Что уж говорить о странах Балтии и Украине».

Не случайно, что ни одна страна СНГ не признала аннексии Крыма, равно как и Абхазию и Южную Осетию в качестве самостоятельных государств, подчеркнул журналист.

Как сообщает 31 декабря Reuters, безуспешные переговоры между Москвой и Минском об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы способны привести к приостановке прокачки сырья с 1 января нового года. По данным агентства, в последний день старого года на Беларусь из соседнего государства не было оформлено ни единой тонны нефти.

Что касается внутренней политики, то здесь итоги путинского правления намного более радикальные, утверждает Игорь Яковенко. По его словам, сегодня фактически речь может идти о ликвидации государственности в современном смысле этого слова – как института, который защищает человека.

«Путин пришел к власти, когда Россия была, в общем, нормальным государством, при всех его особенностях, проблемах и чеченских войнах, – рассуждает он. – Она никому не угрожала. Сейчас Путин превратил Россию в самый большой источник опасности на планете».

За 20 лет сделать из относительно нормальной страны монстра – это удивительное «достижение», резюмировал экс-генеральный секретарь Союза журналистов России.

Председатель Комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина считает, что за период правления Владимира Путина развалены все институты управления государством. По ее мнению, речь идет уже не только об уничтожении общественного сектора.

«Фактически в стране уничтожен парламент как институт, – подчеркнула она в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Госдума и Совет Федерации полностью находятся в подчинении исполнительной власти. Там уже нет представителей оппозиции, они туда не попадают, точнее – их туда не пускают ни под каким соусом».

Кроме того в России больше не существует судебной власти, считает правозащитница: «Она также превращена в придаток исполнительной власти, в один из ее департаментов. Судьи нам прямо говорят, что если бы были другие политические установки, то в большинстве случае (по политическим процессам) были бы и совсем иные приговоры. Суд абсолютно капитулировал перед исполнительной властью».

За два десятилетия пребывания Владимира Путина у власти, российское государство стало не просто авторитарным, но уже приобрело много признаков тоталитарного, отмечает Светлана Ганнушкина.

«Увы, сбывается предсказание (писателя) Владимира Войновича о том, что в стране у власти находится КПГБ – коммунистическая партия госбезопасности. Это даже не «Единая Россия», а гораздо более узкая кучка людей. Словом, все очень грустно», – заключила председатель Комитета «Гражданское содействие».