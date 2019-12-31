Минск и минчане готовятся встретить Новый год 31.12.2019, 21:03

Фоторепортаж.

Хороший был год. Все, кто хотел, уже разместили посты с личными итогами в соцсетях. Трудовые коллективы закончили поздравлять друг друга и покинули рабочие места. Одни режут салаты, другие гуляют по улицам белорусских городов, которые в эти дни особенно хороши. Фотожурналист Onliner Максим Малиновский запечатлел красоту Минска на пороге нового десятилетия и бесценные улыбки на лицах наших соотечественников. Что бы там ни было, сегодня — наш с вами праздник.