закрыть
31 декабря 2019, вторник, 21:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Минск и минчане готовятся встретить Новый год

  • 31.12.2019, 21:03
Минск и минчане готовятся встретить Новый год

Фоторепортаж.

Хороший был год. Все, кто хотел, уже разместили посты с личными итогами в соцсетях. Трудовые коллективы закончили поздравлять друг друга и покинули рабочие места. Одни режут салаты, другие гуляют по улицам белорусских городов, которые в эти дни особенно хороши. Фотожурналист Onliner Максим Малиновский запечатлел красоту Минска на пороге нового десятилетия и бесценные улыбки на лицах наших соотечественников. Что бы там ни было, сегодня — наш с вами праздник.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип