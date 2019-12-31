Трамп сказал, когда США и Китай прекратят торговую войну 31.12.2019, 21:09

Президенты США и Китая

фото: REUTERS / Thomas Peter — RC190F398F40

Президент США назвал дату.

15 января США и Китай подпишут первую часть торговой сделки, которая должна положить конец тарифным противостояниям.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Я подпишу наше очень большое и всеобъемлющее торговое соглашение по первой фазе с Китаем 15 января. Церемония состоится в Белом доме. На ней будут присутствовать высокопоставленные представители Китая», - пишет он.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2019 г.

Трамп добавил, что планирует в скором времени посетить Пекин, где начнутся переговоры по второй части сделки.