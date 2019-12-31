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Трамп сказал, когда США и Китай прекратят торговую войну

  • 31.12.2019, 21:09
Трамп сказал, когда США и Китай прекратят торговую войну
Президенты США и Китая
фото: REUTERS / Thomas Peter — RC190F398F40

Президент США назвал дату.

15 января США и Китай подпишут первую часть торговой сделки, которая должна положить конец тарифным противостояниям.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Я подпишу наше очень большое и всеобъемлющее торговое соглашение по первой фазе с Китаем 15 января. Церемония состоится в Белом доме. На ней будут присутствовать высокопоставленные представители Китая», - пишет он.

Трамп добавил, что планирует в скором времени посетить Пекин, где начнутся переговоры по второй части сделки.


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