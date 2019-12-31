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Они встречают Новый год за решеткой: Северинец, Кулаков, Винярский, Афнагель и другие

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  • 31.12.2019, 21:17
Они встречают Новый год за решеткой: Северинец, Кулаков, Винярский, Афнагель и другие

Поддержим их новогодними телеграммами и открытками.

Десять человек встречают Новый год за решеткой, так как их наказали за участие в мирных акциях протеста против интеграции с Россией, которые прошли в Минске в декабре, передает spring96.org.

Это Сергей Тихоновский и Максим Урбанович (выйдут на свободу 11 января),

Павел Северинец, Алесь Чахольский и Стас Шашок (выйдут на свободу 10 января),

Леонид Кулаков (6 января),

Денис Урбанович, Евгений Афнагель, Максим Винярский (2 января).

Под арестом находится в Орше и Дмитрий Козлов (блогер «Шэры кот»)

Сегодня должна выйти на свободу Елена Толстая, осужденная на 5 суток.

Вчера несколько процессов были перенесены на 9 и 10 января.

Правозащитники призвали поддержать арестованных телеграммами, открытками и письмами.

Все, кроме гомельского блогера Сергея Тихоновского и оршанского блогера Дмитрия Козлова, отбывают наказание в Центре изоляции правонарушителей в Минске.

Адрес: Минск, 220089, переулок 1-й Окрестина, 36. Имя: написать или назвать имя арестованного.


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