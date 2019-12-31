Они встречают Новый год за решеткой: Северинец, Кулаков, Винярский, Афнагель и другие

Они встречают Новый год за решеткой: Северинец, Кулаков, Винярский, Афнагель и другие1
- 31.12.2019, 21:17
Поддержим их новогодними телеграммами и открытками.
Десять человек встречают Новый год за решеткой, так как их наказали за участие в мирных акциях протеста против интеграции с Россией, которые прошли в Минске в декабре, передает spring96.org.
Это Сергей Тихоновский и Максим Урбанович (выйдут на свободу 11 января),
Павел Северинец, Алесь Чахольский и Стас Шашок (выйдут на свободу 10 января),
Леонид Кулаков (6 января),
Денис Урбанович, Евгений Афнагель, Максим Винярский (2 января).
Под арестом находится в Орше и Дмитрий Козлов (блогер «Шэры кот»)
Сегодня должна выйти на свободу Елена Толстая, осужденная на 5 суток.
Вчера несколько процессов были перенесены на 9 и 10 января.
Правозащитники призвали поддержать арестованных телеграммами, открытками и письмами.
Все, кроме гомельского блогера Сергея Тихоновского и оршанского блогера Дмитрия Козлова, отбывают наказание в Центре изоляции правонарушителей в Минске.
Адрес: Минск, 220089, переулок 1-й Окрестина, 36. Имя: написать или назвать имя арестованного.