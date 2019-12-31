«Все хорошо, прекрасная маркиза?» 31.12.2019, 21:39

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Фото: hcdinamo.by

Как минское «Динамо» поздравило Лукашенко с Новым годом.

30 декабря минское «Динамо» провело заключительный в 2019 году матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги. И установило антирекорд, потерпев 12-е поражение подряд.

До этого в пассиве минчан были серии из 11 проигранных матчей. Но дюжина провалов выстроилась в одну цепочку впервые, пишет «Солидарность».

Символично, что антирекорд был установлен в игре с худшей на тот момент командой КХЛ – рижским «Динамо». Проиграв ему на «Минск-Арене» со счетом 0:2, «зубры» заодно и поменялись с гостями местами, опустившись на последнюю строчку сводной таблицы лиги.

Весьма характерным оказался эпизод матча, когда форвард хозяев Франсис Паре не смог забросить шайбу даже, когда «рамка» соперников осталась без вратаря.

Последний игровой день подарил сэйв недели/месяца/года? pic.twitter.com/2p0fG9U79U — КХЛ (@khl) 31 декабря 2019 г.

В 42 матчах минчане потерпели 33 поражения. Шансы на плей-офф практически потеряны еще до Нового года.

Однако главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт в отставку не собирается. После поражения от рижан коучу задали вопрос: «Нет ли у вас ощущения, что вы уже не можете помочь команде?»

– Нет, меня не посещают такие мысли, – ответил Вудкрофт. – Нет сомнений, что это действительно тяжелое время для команды, но вы никогда не увидите, как я или тренерский штаб сложат руки. Единственный способ преодолеть трудности — это работать над собой и своей игрой. Надо находить малейшие позитивные моменты, чтобы отталкиваться от них.

Удивительно и отсутствие реакции со стороны руководства клуба. Любого белорусского тренера за такие результаты давно погнали бы поганой метлой, а канадец словно обладает статусом неприкасаемого. В последнее время молчит даже Александр Лукашенко, который регулярно комментирует хоккейные «достижения»: в основном, при помощи эпитетов «позорище» и «стыдобище».

В общем, «Динамо» пора менять гимн на эту песенку…