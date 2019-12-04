Крэйг Вудкрофт: Мне нравится, как игроки проявляют характер и стараются побеждать 2 4.12.2019, 8:43

КРЭЙГ ВУДКРОФТ

Главный тренер минского «Динамо прокомментировал игру подопечных с «Сочи».

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог матча с «Сочи» (1:4), сообщает tut.by:

— Прежде всего хочу поздравить Александра с победой. Это важная игра внутри дивизиона. Знали, что «Сочи» будут стараться с самого начала играть в атаку и давить. Нам нужно было начать хорошо. Но мы этого не сделали. Соответственно, пропустили быстрый гол. Второй гол — ошибки в защите, за которые мы поплатились. Если мы хотим побеждать, нам нужно быть лучше во всех аспектах игры.

Второй период: две ошибки, за которые мы поплатились двумя голами. Затем игра пошла своим чередом. Мне нравится, как некоторые игроки стараются, нравится, как они борются, проявляют характер и стараются побеждать. Но надо, чтобы так вели себя абсолютно все хоккеисты. Нам нужно расти, развиваться, молодым игрокам набираться опыта. Тогда победы будут приходить.

— В последние дни много шума вокруг «Динамо» в связи с Матчем Звезд КХЛ. Каково ваше мнение по этому поводу? Как это влияет на молодого игрока Грецкого, на которого обрушилось столько внимания в последние дни?

— Это скорее функция лиги решать, как проводится голосование. Давать право людям выбирать игроков. Поэтому как есть, так есть. Просто это в очередной раз показывает, что в Беларуси любят хоккей. Поэтому когда проходят такие голосования, белорусы собираются вместе и помогают своему игроку.

Что касается Грецкого, я не думаю, что это на него повлияло. Он молодой парень и очень простой, самый настоящий работяга. Это большая честь для него, думаю, что он с достоинством покажет себя на Матче Звезд.