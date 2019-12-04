Газ для китайцев, кнут для россиян 4.12.2019, 9:52

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ФОТО: SPETSGAZAVTOTRANS.GAZPROM.RU

Кому выгодна «Сила Сибири»?

2 декабря президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали официальный старт потавкам российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».

По мнению экономиста и предпринимателя Дмитрия Потапенко, высказанного в интервью Sotnik-TV, все последние указы, подписанные Путиным, направлены на урезание прав и свобод граждан России, а открытие вентиля газопровода «Сила Сибири» в сторону Китая – попытка задобрить «китайского дракона» ради пролонгации собственной власти в Кремле.

Полностью интервью сморите в видео на канале Sotnik-TV.