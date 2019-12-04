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Правда о «выборах»
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Демократы опубликовали доклад об импичменте Трампа

  • 4.12.2019, 9:12
Демократы опубликовали доклад об импичменте Трампа

На его основе может быть начата процедура отстранения президента от власти.

Президент США Дональд Трамп призвал иностранное вмешательство, чтобы повысить свои шансы на переизбрание, подорвал национальную безопасность и организовал "беспрецедентную" кампанию по препятствию Конгрессу, говорится в докладе, подготовленном Демократической партией, сообщает Reuters (перевод — liga.net).

На основе доклада Трампу могут быть предъявлены обвинения в рамках процедуры импичмента.

По мнению авторов доклада, Трамп использовал военную помощь Украине и перспективу встречи в Белом доме, чтобы заставить президента Владимира Зеленского начать расследования, политически выгодные Трампу. Речь идет о якобы связи возможного соперника Трампа на выборах Джозефа Байдена с коррупцией в компании Burisma, где работал его сын, а также о конспирологической теории, что Украина якобы вмешивалась в американские выборы 2016 года.

Также Трампа обвиняют в том, что он препятствовал расследованию об импичменте, отказывая в доступе к документам, запрещая свидетелям давать показания и запугивая их.

25 сентября в Конгрессе объявили о начале расследования об импичменте Трампа.

Вчера был опубликован доклад республиканцев, в котором отвергаются все обвинения в адрес президента США.


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