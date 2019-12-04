«Дети пусть помогают»: как работавшую всю жизнь белоруску оставили с мизерной пенсией 7 4.12.2019, 9:57

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Фото: Максим Малиновский

Узнав об этом, женщина месяц не могла прийти в себя.

Валентине Васильевне недавно исполнилось 59 лет. На пенсию она должна была выйти четыре года назад. Но как раз тогда законодательство изменилось, и оказалось, что женщина может рассчитывать только на социальную пенсию, да и то в 60 лет. Узнав это, Валентина Васильевна не могла прийти в себя целый месяц, пишет onliner.by.

На вещевом рынке Березы в будний день почти никого. Изредка люди подходят, спрашивают цены и уходят, так ничего и не купив. Валентина Васильевна уже много лет торгует здесь обувью и одеждой. Ее палатка открыта и в мороз, и в жару. Раньше они стояли здесь с мужем, теперь она торгует одна.

— Я сама родом из Березы, тут родилась, тут до замужества работала, — рассказывает Валентина Васильевна. — После школы год трудилась секретарем-машинисткой, потом два года служила по контракту в военной части, там была хорошая зарплата — 120—140 рублей. Пришла я рядовым, а потом мне ефрейтора дали. Затем с будущим мужем познакомилась, поженились. Он у меня военный, служил в Березе, был в Афганистане. После свадьбы пошла учиться на курсы продавца, потом четыре года отработала в торговле, затем устроилась в отдел статистики райисполкома. Потом забеременела, родился сын, и я на три года ушла в декретный отпуск.

В 1987 году мужа Валентины Васильевны перевели служить в Германию. Там они пробыли почти четыре года. Три из них Валентина Васильевна работала в части на разных должностях, даже в котельной.

— Женам военных работу там сложно было найти, но я старалась все время подрабатывать, — объясняет она.

После развала СССР мужа Валентины Васильевны перевели в Россию, они год послужили там и приняли решение возвращаться в Беларусь. Приехали в родную Березу и в 1996 году открыли там ИП. Его оформили на мужа Валентины Васильевны.

— Сначала я ему помогала, четыре года отработала на 0,25 ставки, — вспоминает березовчанка. — Потом работала в «Бюро добрых услуг», несколько лет оформляла бланки для Польши. Там зарплата была небольшая, даже ниже прожиточного минимума. Затем зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и торговала сама. Какое-то время с налогом в ФСЗН была неразбериха: платить его было не нужно, потом вышел закон о том, что отчисления обязательны, мы их стали уплачивать.

«Мне ответили: раз есть дети, пусть помогают»

Валентина Васильевна утверждает, что к моменту выхода на пенсию общий стаж у нее составлял чуть больше 20 лет. Как мы уже писали, с 2006 года в стране существует понятие «страховой стаж» — это период, в который человек работает и платит взносы в ФСЗН. До 2014 года он составлял 5 лет. В 2014-м страховой стаж резко увеличили до 10 лет. Но Валентина Васильевна насчет этого не переживала.

— Я была уверена, что без пенсии точно не останусь, так как у меня как раз хватало всего. Даже подумать не могла, что может случиться такое! — рассуждает предпринимательница. — Во-первых, я узнала, что с 1 января 2015 года страховой стаж уже не 10, а 15 лет. Об этом вообще мало кто знал, ни по радио, ни по телевидению до этого ничего не говорили. А во-вторых, в страховой стаж мне не засчитали службу в армии, учебу на продавца, два декретных отпуска и работу в Германии. От моего стажа осталось 8 лет, 2 месяца и 22 дня.

Я месяц не могла прийти в себя… Стаж есть, записи в трудовой книжке есть, а пенсии не положено.

Единственный вариант, на который могла рассчитывать березовчанка, — это социальная пенсия. Такую пенсию дают тем, у кого не хватает страхового стажа для получения минимальной трудовой пенсии по возрасту.

— Рассчитывать на нее я могу только в будущем году, когда мне исполнится 60. Сейчас это 115 рублей, или 50% от бюджета прожиточного минимума. Этих денег мне хватит только на то, чтобы оплатить «коммуналку» зимой, и все. Ну или не оплачивать «коммуналку», а просто купить себе лекарств, а потом не есть, не пить, не мыться — ничего, — вытирает слезы женщина. — Когда я позвонила в Фонд социальной защиты населения, мне ответили: «Значит, вы не хотели работать».

Да как же не хотела, записи в трудовой книжке ведь есть. Почему мне в зачет не пошла работа в Германии? А мне ответили, что отчисления шли не в республиканский бюджет, а в Министерство обороны. Но ведь это не моя вина. Не моя вина в том, что изменилось законодательство и стаж стал больше. Мне ответили, мол, раз есть дети, пусть помогают. Да, у меня два сына, один неплохо зарабатывает и в состоянии иногда помочь, а у второго у самого зарплата 450 рублей, семью кормить нужно.

Меня начали утешать, что если оформить инвалидность, то пенсия будет больше. Еще то ли в шутку, то ли всерьез сказали, что, мол, муж у меня афганец, так, когда он умрет, я 40% от его пенсии буду получать. Это ужас, конечно…

«Почему нельзя было, чтобы этот указ вступал в силу через 10 лет?»

Предпринимательница уже подсчитала, что догнать стаж, необходимый для получения минимальной пенсии, практически нереально. Нужные 15 лет стажа она наберет к 2022-му. Но вся проблема в том, что с 2017-го страховой стаж каждый год растет на шесть месяцев. Таким образом, в 2022 году для получения пенсии березовчанке нужно будет уже не 15, а 18 с половиной лет. Недостающие 3 с половиной года она наберет к 2025-му.

Но и тогда выйти на пенсию она не сможет, потому что в 2025-м страховой стаж составит уже 20 лет. Только к 2027 году, почти в 67 лет, Валентина Васильевна доработает до заветной цифры и сможет рассчитывать на минимальную трудовую пенсию. Сейчас она составляет чуть больше 243 рублей.

— Обидно, что принимали это законодательство втихую. Почему нельзя было, чтобы этот указ вступал в силу через 10 лет? Тогда люди бы как-то подготовились, — рассуждает женщина. — Так нет же, всех поставили перед фактом.

— Я не знаю, смогу ли со своим здоровьем еще проработать столько. При этом где гарантия, что пенсионный возраст снова не поднимут, а за ним и страховой стаж? — качает головой предпринимательница. — Да и как доработать? Если ты не ИП, то пиши пропало. На работу после 55 лет у нас в городе не берут нигде. Я пыталась устроиться: как только видят возраст, машут руками: мол, вы что, у нас молодых полным-полно. Мы с мужем сейчас живем на его пенсию и на то, что я на рынке зарабатываю. Так и рынок этот загибается. У людей нет денег. Поэтому пока на хлеб, молоко и масло еще хватает, а как будет дальше, неизвестно.

Думаете, я работала бы на этом рынке и в дождь, и в жару, когда здоровья нет? А выход какой? Видимо, тут и буду, пока вперед ногами не вынесут…

Валентина Васильевна вытирает слезы и вздыхает. Ей сочувствуют соседки. Разговор заходит о справедливости.

— Я сама из семьи военнослужащих. Я знаю, что есть жены военных, которые на самом деле не работали, у которых по 2, 3, 5 лет стажа. Но когда у тебя на самом деле есть стаж, вот так остаться без ничего… Это разве справедливо? — грустно говорит она. — Меня государство очень обидело. До слез.

Официально

В Министерстве труда Onliner подтвердили: действительно, для начисления трудовой пенсии по возрасту и за выслугу лет минимальный страховой стаж в 2015 году составлял 15 лет (в 2019-м он равен 17 годам).

В страховой стаж не входят: отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, срочная служба в армии и служба по контракту, период учебы в университете, уход за инвалидом и так далее.

— Если страхового стажа не хватает, то граждане Беларуси могут рассчитывать только на социальную пенсию в 60 лет для женщин и в 65 для мужчин, — отметили в министерстве. — Она составляет 50% от бюджета прожиточного минимума. Сейчас это 115 рублей и 92 копейки.

В настоящее время в Беларуси более 3500 человек получают социальную пенсию из-за того, что не имеют страхового стажа.

С 1 августа 2017 года вступил в силу новый указ №233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан». Он смягчил ситуацию для многих граждан, в том числе для супруг военнослужащих. Им предоставлено право на трудовую пенсию при наличии страхового стажа 10 лет и общего стажа не менее 35 лет у женщин и 40 лет у мужчин.

Только цифры

Средняя пенсия по возрасту в Беларуси в ноябре 2019 года составила почти 446 рублей, минимальная пенсия по возрасту (при стаже 20 лет у женщин и 25 у мужчин) — 243 рубля, максимальная пенсия по возрасту (при стаже 40 лет у женщин и 45 у мужчин) — 768 рублей. Информацией о размерах пенсий военнослужащих, работников силовых структур и МЧС в министерстве не владеют.

Правозащитники: «Люди, попавшие в ловушку страхового стажа, по-прежнему звонят и просят помощи»

— После введения этой нормы в ловушку страхового стажа попали и женщины в различных отпусках, которые выполняли различные социальные функции. Коснулось это и военнослужащих, сотрудников МВД, МЧС, которые уходят на пенсию на основании законов и так далее, — говорит председатель правозащитной организации «Белорусский хельсинский комитет» Олег Гулак. — Дальше мы увидели разноскоростное развитие событий. В этот нормативный акт были внесены изменения (речь идет о вышеупомянутом указе №233 «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан». — Прим. Onliner). Его несколько скорректировали.

Но всех проблем этот указ не решил, частично чье-то положение улучшили, но не всех. От этих изменений в большей степени выиграли силовики. Но по-прежнему нет детальной статистики, кто попадает в эту ситуацию, какие категории людей уже попали в нее, а каким это еще грозит. Также нет статистики, скольким людям помогли введенные изменения. Текущая система статистики их просто не видит.

— Эти проблемы продолжают проявляться, кто-то уже уперся в них, а кто-то еще будет сталкиваться с ними. Государство должно было бы этих людей, попадающих в зону риска, проинформировать: извините, закон изменился, вы рискуете не заработать пенсию, думайте, есть ли у вас подушка безопасности, чтобы прожить без пенсии, или вам срочно нужно идти работать. Если вы, конечно, найдете эту работу или у вас будет с кем оставить тех престарелых родителей. Но насколько мы видим, этой серьезной работы нет, также не идет процесс минимизации последствий введения такого законодательства. Поэтому люди, попавшие в ловушку страхового стажа, по-прежнему звонят и просят помощи.