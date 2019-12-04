Суд над активисткой «Европейской Беларуси» Оксаной Юшкевич перенесли на 11 декабря 1 4.12.2019, 10:12

Оксана Юшкевич

Активистка проигнорировла «судилище» от властей.

Сегодня в Минске должен был состояться суд над экс-кандидата в «депутаты», активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь» Оксаной Юшкевич, сообщает сайт ПЦ «Весна».

На активистку был составлен протокол правонарушения по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Власти усмотрели «нарушение» в том, что накануне проводимой в рамках легальных предвыборных пикетов Встречи свободных людей активистка распространила видеообращение со словами: «15 ноября в 18.00 мы вместе поговорим о том, какое завтра мы хотим видеть».

Рассмотрение административного дела началось сегодня в суде Октябрьского района Минска.

Судья - А. Руденко.

«Свидетелями» выступают сотрудники ОМОНа Тришкин, Мисюля и Каптур.

Поскольку Оксана Юшкевич и один из свидетелей не явились на судебное заседание, судья приняла решение о переносе рассмотрения дела на среду, 11 декабря. Начало в 9:15.