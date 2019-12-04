США отказали в визах делегации федерального казначейства РФ 2 4.12.2019, 10:24

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Делегация ожидалась в Вашингтоне 3 декабря для участия в конференции.

Посольство России в США сообщило, что делегация Федерального казначейства России не получила визы для въезда в Соединенные Штаты, сообщает «Голос Америки».

Делегация ожидалась в Вашингтоне 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии.

По данным посольства России, Госдепартамент США также не позволил директору департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову посетить Молодежный форум в Нью-Йорке 28–29 ноября.

«Вызывает озабоченность нежелание госдепартамента обеспечить нормальное функционирование собственных консульских учреждений под надуманными предлогами. В результате страдает общение наших граждан, свернут профессиональный диалог экспертов, от которого во многом зависит безопасность во всем мире», - говорится в сообщении посольства, помещенное на его странице в «Фейсбуке».

Ранее Россия жаловалась на то, что в сентябре США не выдали визы делегации министра иностранных дел Сергея Лаврова, направлявшейся на Генеральную Ассамблею ООН.

Комментариев со стороны Госдепартамента США пока не поступало.