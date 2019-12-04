Попасться в Германии Алексей Мельников

4.12.2019, 10:42

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Алексей Мельников

Новый провал российских Чепиг.

Федеральная прокуратура Германии подозревает Россию в причастности к убийству в Берлине гражданина Грузии.

Обратите внимание – власти нашей страны, всегда гораздые на «ответные меры», не имеют поводов обвинять западные разведки в том, что они организовали на территории России убийства.

Обвинения, к сожалению, имеют место только в отношении России. Конечно, после нападения на Украину, аннексии части ее территории и локальной войны, удивляться не стоит.

И все же, обвинения в убийствах на территории западных стран (Великобритания) – качественно новый шаг. В особенности, если иметь в виду, что они повторяются (Германия), несмотря на предыдущий провал и скандал.

Война в Украине это, все-таки, относительно далеко. Но вот появление российских спецслужб с ядами и стрелковым оружием в странах Евросоюза – уже близко. Даже если целью покушений являются выходцы из России или стран бывшего СССР.

Если страна обвиняет в преступлениях человека, находящегося на территории другого государства, то в цивилизованном мире она стремится добиться его выдачи и судить. Посылать убийц для осуществления бессудной расправы – преступление. Это закон для всех граждан нашей страны, в том числе для Чепиги, Мищкина и их руководства. «Выполнял приказы» — здесь не работает. Мы не на поле боя, не в состоянии войны с Британией и Германией.

То, что творят российские спецслужбы на территории других стран, говорит об их бесконтрольности. Они совершают преступления, нанося ущерб России, ее гражданам. По меньшей мере, спецслужбы должны отвечать не только перед главой государства, но и перед парламентом. Перед настоящим парламентом, не перед сегодняшним. Он должен иметь комитет по разведке, проводить закрытые слушания, а руководство ФСБ, СВР, ГРУ обязано на них являться и давать показания под присягой.

История с отравлением «Новичком» в Британии и убийство в Германии говорят с очевидностью, что реформа назрела.

Алексей Мельников livejournal.com