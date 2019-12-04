Фотофакт: В Минске продают дома по цене «двушки» 4.12.2019, 10:49

Как они выглядят и кому нужны?

Эксперты говорят, что деревянные дома, расположенные в частном секторе Минска, — товар малопопулярный. Речь о тех объектах, над которыми десятилетиями висела перспектива сноса, не позволяющая владельцам реконструировать и улучшать их. Таких предложений немало, причем есть и до 60 тысяч долларов — считай, по цене «двушки» на вторичном рынке. Кто покупает такое жилье и как оно выглядит — в материале tut.by.

Жилье для отчаянных

Согласно нашему законодательству, дом, расположенный в районе, определенном под снос, можно продавать до принятия решения о предстоящем изъятии земельного участка. А вот уже после получения копии решения (выписки из решения) на руки сделать это невозможно без разрешения местного исполкома.

— Поэтому перед заключением договора с продавцом мы просим собственника взять в райисполкоме справку «о сносе и реконструкции объекта», — рассказала Лариса Самусенкова, менеджер направления «Дома. Дачи. Коттеджи» ГК «Твоя Столица». — Если нет угрозы сноса, то объект будет стоить приличных денег. Если в этой справке указано, что реконструкция или, допустим, снос планируется после 2020 года, то и цена на такой объект должна быть «вкусной», чтобы его купили. Сложно сказать, кому интересно такое жилье. Нужно быть отчаянным человеком, чтобы покупать в Минске дома, идущие под снос. Потому что Генплан меняется и неизвестно, что в итоге снесут, а что — нет. Достаточно вспомнить Сельхозпоселок, решение по которому принималось как в пользу сноса, так и сохранения, и обратно.

Деревянные дома под снос могут быть интересны разве что тем, кому нужна минская регистрация или если кто-то рассчитывает на квартиру взамен сносимого в перспективе жилья, поскольку в купленном доме можно будет прописать всех членов семьи. По закону, если собственник выбирает в качестве компенсации за сносимый дом квартиру типовых потребительских качеств, то ему предоставят квартиру, общая площадь которой не должна быть меньше площади сносимого дома, а также должна определяться исходя из расчета не менее 15 квадратных метров на самого собственника и каждого члена его семьи, зарегистрированного по месту жительства в подлежащем сносу жилом доме (квартире).

Проще говоря, если купить дом в 60 квадратных метров, а прописаны в нем будут 5 человек, то при сносе можно рассчитывать уже не на двухкомнатную квартиру в 60 квадратных метров, а трехкомнатную — в 75 «квадратов». Правда, сноса придется дожидаться не в самых комфортных условиях — с туалетом на улице.

Что и почем продают

Во Фрунзенском районе предлагают дом на улице Верещагина. Это район частной застройки в границах улиц Гусовского — Харьковской — Одоевского, который в народе называют Тучинкой. Летом 2017 года прошло жаркое общественное обсуждение ПДП этой территории, где разработчик предложил массовый снос усадеб. Дом, который продается на Верещагина, судя по документу из райисполкома, попал в зону сохранения до 2030 года, что делает продажу возможной.

Площадь дома — 49 квадратных метров, участка — 4,5 сотки. Отопление паровое на газу, туалет на улице. Цена — 47,5 тысячи долларов в эквиваленте.

В Московском районе столицы предлагают дом в переулке Вавилова. Это район частного сектора в районе улицы Минина. Будет сноситься этот дом или нет, собственник в объявлении не сообщает. Площадь дома — 62 квадратных метра, участка — 6 соток. Водопровод центральный, канализация местная. Цена — 52 тысячи долларов в эквиваленте.

В 4-м Орловском переулке деревянный дом 1966 года постройки продается за 57 тысяч долларов в эквиваленте. Этот район частной застройки был определен градостроителями под снос — общественное обсуждение ПДП этого района прошло в мае 2018 года. Однако если собственник еще не получил на руки решение об изъятии, то имеет право продавать свой дом. Объект со всеми коммуникациями, площадь участка — 4 сотки.

В Первомайском районе Минска продается дом в Озерище — районе частной застройки возле Уручья и МКАД. Озерище — бывшая деревня, которую, как и многие другие деревни, поглотил город. Осенью 2018 года проект детального плана этого участка также выставлялся на общественное обсуждение. Массового сноса там не ожидалось, однако часть усадеб все же предложено было снести.

Дом, который продается, расположен на улице Тяпинского. Он деревянный, 1959 года постройки. Площадь — 110 квадратных метров, участок — 10 соток. Отопление паровое на твердом топливе, туалет на улице. Цена — 54 тысячи долларов в эквиваленте.