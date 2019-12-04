Личная трагедия Лукашенко Валерий Карбалевич

4.12.2019, 11:01

Валерий Карбалевич

Весь нынешний визит в Сербию — это сплошная ностальгия.

Это пятый визит Александра Лукашенко в Сербию (1998, 1999, 2009 г., 2014 гг.). Также состоялись пять визитов лидеров Сербии в Беларусь (1996, 2013, 2015, 2017, 2019 гг.).

Торговля между двумя странами относительно невелика. В 2018 году товарооборот был на сумму 148 млн долларов, что на 38,2% меньше 2017 года. Причем белорусский экспорт в Сербию сократился на 41%. То есть активный обмен визитами мало влияет на экономические связи.

В последние годы быстро развивается сотрудничество в сфере ВПК. Беларусь передает Сербии восемь самолетов МиГ-29. Причем Белград платит только за их модернизацию.

Также стоит вспомнить, что крупнейшим девелопером, самым активным игроком на строительном рынке Беларуси стала сербская компания Dana Holdings, принадлежащая братьям Каричам. Она строит большой комплекс на территории бывшего столичного аэропорта, а также бизнес-центр на Октябрьской площади.

Надо отметить, что белорусско-сербские отношения прошли довольно большую эволюцию. Сейчас государственные медиа Беларуси с огромным энтузиазмом рассказывают, как Лукашенко посетил Сербию в 1999 году, когда она была в состоянии войны с НАТО и самолеты западной коалиции бомбили Белград. В то время официальный Минск вел политическую, идеологическую, дипломатическую войну с Западом. Тогда Лукашенко настоятельно призвал Россию дать отпор «натовскому монстру», стремился доказать российскому обществу, что он больший защитник славянских народов, чем Борис Ельцин, а значит, лучший претендент на кремлевский престол.

Лукашенко поддерживал югославского диктатора Слободана Милошевича даже после того, как тот был свергнут народной революцией 2000 года, клеймил ее лидеров как «западных наемников». Неудивительно, что в 2001-2012 годах белорусско-сербские отношения были прохладными. В 2012 году Сербия присоединилась к санкциям Евросоюза против официального Минска.

Также для Сербии важно, что Беларусь не признала независимости Косово.

Весь нынешний визит — это сплошная ностальгия по тому визиту в Белград в 1999 году. Лукашенко несколько раз, будучи в сербской столице, обращался к тем временам, напоминал о своем тогдашнем приезде. «Тогда никто не думал о том, что мы совершаем какой-то героический поступок», — скромно отметил он, вскользь возведя себя в герои.

Лукашенко можно понять. Тогда он был настоящим. Все было просто и ясно — где враг, а где друг. Не надо было притворяться, подстраиваться под Запад, оправдываться за так называемые парламентские выборы. Теперь же все усложнилось.

Второй момент. Лукашенко хорошо понимает, что в Беларуси он уже, скажем мягко, не очень популярен. Для привыкшего к народной любви это личная трагедия. Но есть страна, где он действительно пользуется любовью, за тот, как считают сербы, «героический поступок» 1999 года. Второй такой страны в мире нет. Неслучайно его пригласили выступить в парламенте. Не так много мест на земле, где Лукашенко отдыхает душой. Поэтому так щедры взаимные комплименты. Это прежде всего психологическая подзарядка. Ради одного этого стоило приехать в Белград.

И еще. На следующий день, 4 декабря президент Сербии Александр Вучич встречается в Сочи с Путиным. Так вот нынешний широко разрекламированный белорусскими государственными СМИ визит Лукашенко в Белград — это в некотором смысле способ, условно говоря, утереть нос президенту России. Кем был Путин в апреле 1999 года, когда Лукашенко уже совершал «героические поступки»? Да никем. И звали его никак. Пусть немного задумается над этим перед 7 декабря.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»