Белорусам на заметку: как будут работать Akropolis в праздничный период 4 4.12.2019, 11:24

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Литовские торговые центры представили расписание работы.

25 декабря, в первый день Рождества, в вильнюсском, клайпедском и шяуляйском торговых центрах Akropolis не будут работать не только магазины, но и заведения общепита, места развлечений. 24 декабря все магазины закроются раньше обычного, сообщается в пресс-релизе, сообщает Delfi.

"Мы посоветовались с арендаторами и решили, что в этом году, как и в прошлом, первый день Рождества объявим выходным днем. С четверга ТЦ Akropolis снова будут открыты для посетителей", – сказал Доминикас Мертинас, глава департамента коммуникации Akropolis Group.

В Сочельник, 24 декабря, магазины, рестораны и другие заведения в ТЦ закроются в 17 ч., до 19 ч. будут работать магазин Maximа и аптека Eurovaistinė, а до 18 ч. Ermitažas. В первый день Рождества ТЦ в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй работать не будут. 26 декабря магазины Maxima, аптеки Eurovaistinė и магазин Ermitažas откроются в 9 ч.

Другие магазины и рестораны, кафе и поставщики других услуг будут работать в обычном режиме, а спорт-клуб O‘Learys в вильнюсском Akropolis будет работать дольше обычного – до полуночи. 31 декабря ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй работать до 20 ч., до 21 ч. будет работать только магазин Maximа и аптека Eurovaistinė.

1 января магазины ТЦ Akropolis, банковские и почтовые отделения работать не будут, за исключением магазина Maximа и аптеки Eurovaistinė. Кафе, рестораны и места развлечений 1 января откроются в 12 ч.

В другие дни ТЦ Akropolis будут работать в обычном режиме. Круглосуточно в ТЦ даже в праздники будут работать только казино.

Информацию о работе ТЦ Akropolis в праздники можно найти на сайте www.akropolis.lt.