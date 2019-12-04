Кто больше предан человеку — кошки или собаки? 11 4.12.2019, 11:35

3,184

Ученые поставили эксперимент с участием 79 котят.

Американские ученые развенчали миф о том, что кошки менее привязаны к своим хозяевам, нежели собаки. Оказалось, что это утверждение абсолютно ложное и далеко от истины, пишет lenta.ua.

Эксперты поставили эксперимент с участием 79 котят. Их оставляли наедине со своими хозяевами. После чего люди должны были выйти, а через определенное время вернуться к хвостикам.

Пока хозяева отсутствовали, ученые наблюдали за поведением котят и выявили несколько уровней привязанности. Самые привязчивые хвостики грустили и впадали в апатию, когда их человек уходил, а по возвращении всеми силами старались показать свою радость: терлись об ноги, мурлыкали, ходили хвостиком за ним.

Был и такой тип кошек, которые были рады, и это было видно, но на руки не шли, а третий тип игнорировал присутствие человека, но их было меньше всего.

Вопреки распространенному мнению о том, что кошки гуляют сами по себе, выяснилось, что 64 % из них прочно привязываются к человеку и на всю жизнь. К слову, у собак этот показатель даже оказался меньше на 3 %.