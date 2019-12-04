Колдуны в погонах 3 Роман Попков

4.12.2019, 11:55

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В России тоже огромная власть сосредоточена в руках людей с сектантским строением мозга.

Вот, пишут, что из ФСБ во ФСИН проникают офицеры-колдуны. Я еще напомню, что генерал ФСО Борис Ратников сообщал "Российской газете" о том, как российские спецслужбы сражаются с врагом на оккультном и паранормальном фронте. Например, Ратников рассказывал, как в 90-е его шеф, один из замов Коржакова по оккультным вопросам Рогозин (другой, не нынешний), погружался в самогипноз и по фотографии проникал в сознание Мадлен Олбрайт, выведывал разные планы мировой русофобской закулисы. Патрушев потом еще на полученные таким способом данные ссылался в интервью.

Не знаю, есть ли талантливые колдуны-паранормальщики в МВД – слишком простовато-мужицкая, слишком народная организация. Там офицеры могут становиться медиумами разве что в приступах белой горячки. Но ФСБ, ФСО – да, там все прямо вот очень таинственно. Наверняка еще в ГРУ есть сильное крыло медиумов. "Аненербе", блин.

На самом деле все это и смешно, и страшно. Напоминает Сирию под властью клана Асадов. Там же правят члены секты алавитов, по своему мировоззрению радикально отличающиеся от суннитского большинства страны. В России тоже огромная власть сосредоточена в руках людей с сектантским строением мозга, надо это понимать. Они не похожи на нас, они и правда иные. Если и когда народ получит возможность прочесть всю их внутреннюю документацию, стенограммы закрытых заседаний, узнает чем были набиты их головы - мы же ошалеем от изумления и запоздавшего ужаса.

Роман Попков, t.me