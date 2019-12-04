Роберт Бедронь: Европарламент помнит о читателях «Хартии-97» 5 4.12.2019, 12:06

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Роберт Бедронь

Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью обратился к читателям сайта Charter97.org.

В редакцию сайта «Хартия-97» поступило письмо от руководителя делегации Европарламента по связям с Беларусью, евродепутата от Польши (партия «Весна») Роберта Бедроня. Европейский парламентарий заявил, что намерен бороться за прекращение блокировки в Беларуси популярного новостного ресурса.

Приводим текст обращения полностью:

«Дорогие читатели «Хартии-97»

Перед тем, как заняться политикой, я был активистом, борющимся за права человека и демократию. Эти фундаментальные ценности остаются моими приоритетами и сегодня. Свобода СМИ и плюрализм, которых вы лишены, должны быть доступны для всех граждан Беларуси.

Я уже встречался с представителями «Хартии-97», которые очень подробно проинформировали меня о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь, и пообещали держать меня в курсе всех новых событий.

В качестве главы делегации Европарламента по связям с Беларусью я буду поддерживать ваше дело, и ухудшение положения в области свободы СМИ останется одним из приоритетов ЕС в отношении вашей страны. Пожалуйста, не сомневайтесь в том, что Европейский парламент помнит о вас», - заявил глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь.