Поэт Леонид Прончак подал в суд на Ирину Дорофееву 12 4.12.2019, 12:27

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Ирина Дорофеева

Фото: beresta.by

Певице грозит штраф.

Певица Ирина Дорофеева рассказала "Еврорадио", что во время работы в так называемом парламенте ее особенно интересовала творческая сфера

"Я отстаивала права непосредственно авторов, это было важно, — говорит Дорофеева. — Но сейчас, признаюсь честно, сама участвую в маленьком судебном процессе".

Певица судится с белорусским поэтом и переводчиком, автором популярных песен Леонидом Прончаком. Тот подал на неё в суд, потому что Дорофеева без разрешения выпустила 200 экземпляров диска с исполненной ею песней "Талака" на его стихи.

Последнее заседание в суде по этому делу состоится 30 декабря. Дорофеевой грозит штраф до 10 базовых величин.