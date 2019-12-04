Недовоевали 3 Антон Орехъ

4.12.2019, 12:30

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Антон Орехъ

Сдается, что у пропагандистов в РФ работы будет больше, чем у историков.

Чем дальше уходит от нас во времени Великая Отечественная, тем больше становится победителей. Тем активнее защитники исторического прошлого и борцы с фашизмом. Как-то обидно им, что это не они водружали Знамя Победы над рейхстагом, не они форсировали Днепр и горели в танке под Прохоровкой. И надо постараться как-то довоевать, добить врага, изобличить его даже десятилетия спустя. Возбуждаются уголовные дела, создаются комиссии. Можно повторно перепровести Нюрнбергский процесс – ведь и там не все было гладко, не всех нацистских главарей повесили, кому-то оставили жизнь. Надо бы добить!

Сам по себе поиск исторических фактов, восстановление пробелов в наших знаниях – работа нужная. Если цели у этой работы исторические. Если эта комиссия не просто достанет из архивов предыдущие работы, которых было все-таки немало и которые хорошо известны, не только перепечатает их и выдаст за новейшие данные. В России как будто не существует настоящего – только прошлое и будущее. Будущее – светлое, но неконкретное. И задача не столько построить его, сколько просто стремиться к нему изо всех сил. Зато прошлое наше – это объект поклонения. Победами предков мы гордимся как своими. И уже не важно, что лично мы ничего не достигли — зато когда-то давно наши деды дали фрицам прикурить.

А вместе с героическим поводом для гордости за дедов, нужно укрепить зловещий образ врага, которого они победили. Комиссии, которую создадут с подачи Нарышкина, даже не обязательно будет что-то детально изучать – хватит и нескольких страшных цифр и ярких лозунгов. А еще эти исследования всегда странным образом однобоки. Почему потери Красной Армии были настолько огромны? Каким образом под фашистской оккупацией оказались миллионы советских людей, которые потом и пострадали от зверств нацистов? Таких исследований не то чтобы не было вовсе, но вот эту часть истории придавать широкой огласке и создавать специальные комиссии никто не спешит. Даже наоборот – подобную работу приравняют к искажению славного прошлого, которое куда краше настоящего.

Так что, сдается мне, у пропагандистов работы здесь будет больше, чем у историков.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»