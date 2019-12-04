«Баста»: Лукашенко опасается заговоров среди чиновников? 21 4.12.2019, 12:31

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Фото: «Радыё Свабода»

Об этом раньше нужно было думать.

Давненько Лукашенко перед им же назначенными чиновниками не оправдывался. А вот сегодня пришлось, пишет телеграмм-канал "Баста".

"Что касается перевода Анатолия Михайловича Исаченко на другую работу и назначения во главе региона Александра Генриховича Турчина, еще раз, во избежание всяких домыслов, поясню причины такой ротации, - сказал диктатор на встрече с активом Минской области. - К работе Анатолия Михайловича у меня практически нет больших претензий".

Это он о недавней отставке Анатолия Исаченко с поста главы Минской области вспомнил сегодня. Странное заявление, после которого возникают некоторые вопросы.

Если нет претензий - чего в отставку отправил? По состоянию здоровья - так сам еле с трапа самолета спуститься можешь. Опять заговоры снятся?

Если считаешь, что прав с отставкой - зачем оправдываешься? Опасаешься реальных заговоров среди чиновников? Так об этом раньше нужно было думать.