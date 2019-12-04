«Баста»: Лукашенко опасается заговоров среди чиновников?21
- 4.12.2019, 12:31
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Об этом раньше нужно было думать.
Давненько Лукашенко перед им же назначенными чиновниками не оправдывался. А вот сегодня пришлось, пишет телеграмм-канал "Баста".
"Что касается перевода Анатолия Михайловича Исаченко на другую работу и назначения во главе региона Александра Генриховича Турчина, еще раз, во избежание всяких домыслов, поясню причины такой ротации, - сказал диктатор на встрече с активом Минской области. - К работе Анатолия Михайловича у меня практически нет больших претензий".
Это он о недавней отставке Анатолия Исаченко с поста главы Минской области вспомнил сегодня. Странное заявление, после которого возникают некоторые вопросы.
Если нет претензий - чего в отставку отправил? По состоянию здоровья - так сам еле с трапа самолета спуститься можешь. Опять заговоры снятся?
Если считаешь, что прав с отставкой - зачем оправдываешься? Опасаешься реальных заговоров среди чиновников? Так об этом раньше нужно было думать.