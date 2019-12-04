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Правда о «выборах»
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Марцел Личка: Я счастлив в брестском «Динамо»

  • 4.12.2019, 12:39
Марцел Личка: Я счастлив в брестском «Динамо»
Марцел Личка

Чешский тренер объяснил свои резкие слова в адрес президента клуба.

«Хотел сказать, что мои слова чешскому радио о президенте клуба были неправильно интерпретированы. Я говорил о том, что он успешный бизнесмен., который любит порядок, а мне нужна свобода действий. Я не вникаю в его бизнес и не хотел бы, чтобы он влезал в мою зону ответственности.

Мой контракт действует до конца декабря, и далее мы примем совместное решение. Я не хочу уходить из клуба, потому что счастлив здесь», – написал чешский тренер брестского «Динамо» Марцел Личка в Instagram.


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