Объявлено самое популярное слово 2019 года 4 4.12.2019, 12:41

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Портал словарей английского языка Dictionary.com выбрал слово года.

В этот раз им стало прилагательное «экзистенциальный». Портал указывает, что популярность поисковых запросов со словом «экзистенциальный» значительно выросла после участившихся случаев его употребления американскими политиками. Например, бывший вице-президент США Джо Байден однажды назвал Дональда Трампа «экзистенциальной угрозой Америки». Dictionary.com объясняет прилагательное «экзистенциальный» двумя значения, пишет «Популярная механика».

Первое — «существующее или относящееся к существованию». Применительно к Трампу, к примеру, речь идет о некой экзистенциальной угрозе, несущей опасность для существования США. Второе значение связано с философией: экзистенциализм анализирует универсальные черты человеческого существования и рассматривает человеческое бытие как явление, описывая различные ситуации.