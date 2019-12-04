Журналистика вау-вау 4 4.12.2019, 13:08

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А вы говорите, бутерброды!

Алексей Навальный негодует: ни одно из деловых федеральных российских СМИ ни словом не упомянуло о расследовании ФБК по поводу госбанкира Костина, богато одарившего свою подругу, ведущую госканала «Россия» Наилю Аскер-заде, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая в стиле иногда лучше жевать, чем говорить, оправдывается: «Лично мне как читателю, после историй про ее квартиры и коттеджи данные про ее яхты и самолеты – ок, но не вау вау».

Ну, ок. Для почти 3,5 млн, за два дня посмотревших один фильм Навального, — вау. Для «Ведомостей», сайт которых с сотнями новостей и статей в сутки просматривают чуть больше миллиона, не вау.

Но и теперь, когда за Болецкую (и попутно за РБК и «Коммерсантъ») извинился сам владелец издания, Демьян Кудрявцев, назвавший «ужасно прискорбным, постыдным факт», что «информация об этом расследовании не вышла во всех трех ведущих деловых изданиях страны», «Ведомости» вряд ли что-то напишут.

И дело не в корыстности журналистов, как написал Навальный: «Вот задумались журналисты «Ведомостей»: напишем про Наилю, так и не угостит она нас бутербродами на вечеринке. И не сбудется наша мечта: сгонять на два дня в Венецию — всей шумной компанией бывших коллег — на её классном самолёте».

Дело – и это известно всем на рынке (и Кудрявцеву тоже) — в рекламных контрактах от ВТБ. Костин злопамятен как слон. И любого негативного упоминания о нем, его банке, и очевидно, теперь и о тэффиносной Наиле, достаточно, чтобы СМИ никогда не получило ни одной самой захудалой рекламы ни от самого банка, ни от его многочисленных «дочек», ни даже от связанных с ВТБ бизнесов.

А вы говорите, бутерброды!